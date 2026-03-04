В Вашингтоне открылась «Аллея позора» Джеффри Эпштейна

A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Лили Рейнхарт, Лола Тун и Виктория Педретти на новом постере «Запретного плода»
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы
Эксперт: слово «кринж» нельзя использовать в сочинении ЕГЭ
Марк Эйдельштейн в дебютном тизере триллера «Пропасть»
Губернатор Петербурга запретил продажу бензина несовершеннолетним
Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 марта
Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом
Рэпера Ghetts приговорили к 12 годам тюрьмы за смертельный наезд на студента
В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках
В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра
Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан
Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году
Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта
К 2040 году число детей с ожирением может достичь 227 млн
Триумф на Brit Awards сделал Оливию Дин фавориткой на исполнение заглавной песни о Бонде
Возвращение «Клиники» посмотрели 11 млн человек
Андрей Губин назвал шепелявым и профнепригодным солиста «Руки вверх!». Тот ответил песней
Россияне рассказали о любимых песнях, которые они исполняют под караоке
Сандра Буллок вновь поработает со сценаристкой «Затерянного города»
Главные роли в экранизации Life Is Stange сыграют Мейси Стелла и Татум Грейс Хопкинс
Пи Дидди выйдет на свободу раньше срока
Фанат Metallica набил 72 татуировки с группой и попал в Книгу рекордов Гиннесса
ИМИ открыл набор в резиденцию для музыкантов в Переделкине
Алиса Лю выбрала музыку для будущих программ: от Мицки до Чайковского
8 Марта на Тверской площади и старом Арбате женщинам будут дарить цветы
Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»
Дэниел Рэдклифф не хочет, чтобы его сын стал актером

В Вашингтоне открылась «Аллея позора» Джеффри Эпштейна

Афиша Daily
Фото: US Department of Justice

В центре Вашингтона, недалеко от Белого дома, неизвестные активисты создали «Аллею позора», посвященную друзьям и знакомым Джеффри Эпштейна.

На мостовой площади Фаррагут появились наклейки, стилизованные под звезды голливудской Аллеи Славы, с именами знаменитостей, фигурирующих в недавно рассекреченных файлах Эпштейна.

Каждая звезда содержит QR-код, ведущий к соответствующим записям из досье Эпштейна. Среди отмеченных звездой — экс-президент Билл Клинтон, основатель Microsoft Билл Гейтс, британский принц Эндрю, осужденная сообщница Гислен Максвелл, магнат Лес Векснер и министр торговли Говард Лютник.

Упоминание в документах не является доказательством вины, но публикация файлов вынудила многих публичных людей объяснять свою связь с опальным финансистом.

Расскажите друзьям