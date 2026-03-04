Марк Эйдельштейн в дебютном тизере триллера «Пропасть»

Лента расскажет о счастливых молодоженах Даше и Саше, которые отправляются в свадебное путешествие. Но оно оборачивается авиакатастрофой, во время прыжка с парашютом, молодожены и их пилот Артем (бывший Даши) застревают над горной пропастью.