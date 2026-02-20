Марк Эйдельштейн сыграет Роберта Капу в новом фильме Шарлотты Колберт

«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года
Фото: FilmNation Entertainment

Российский актер Марк Эйдельштейн, получивший мировую известность после фильма Шона Бейкера «Анора», исполнит главную роль в фильме «Становясь Капой». Об этом сообщает Variety.

Для актера эта работа станет дебютом в англоязычном кино. Фильм расскажет историю любви и творческого союза прославленных военных фотографов Герды Таро и Роберта Капы на фоне политических потрясений 1930-х годов.

Партнершей Эйдельштейна по съемочной площадке станет Эстер МакГрегор (дочь Юэна МакГрегора), известная по фильмам «Плохая девочка» и «Комната по соседству». Компанию Эйдельштейну и МакГрегор составили Эмили Кэри, Уильям Гао, Набхан Ризван, Росси де Пальма, Матье Деми, Брюно Гуэри, а также Клеманс Поэзи и Дэнни Хьюстон.

Режиссером и сценаристом проекта выступила Шарлотта Колберт, чей дебютный фильм «Она восстанет» был отмечен наградой в Локарно. Съемки проходили в Бильбао, Мадриде и Париже и уже завершены. Сейчас картина находится на стадии постпродакшена в Лондоне.

