A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Люси Бойнтон снимется во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Кристиан Бейл — о ремейке «Американского психопата»: «Смелый шаг. Удачи им»
На «Госуслугах» появится сервис для сдачи пробного ЕГЭ
Селена Гомес рассказала, что Тейлор Свифт написала песню о ней
Кейли Куоко снимется с Рэем Романо и Джошуа Джексоном в сериале «Как выжить без меня»
Билл Клинтон улыбнулся, рассматривая свои фото из файлов Эпштейна
В московском музее «Царицыно» открыли выставку весенних цветов
Станцию метро «Трубная» к 8 Марта украсили с помощью более чем 400 алых роз
Создатели «Прыгунов» вдохновлялись «Безумным Максом»
Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами
Apple представила бюджетный MacBook Neo
4-й сезон «Бриджертонов» собрал 28 млн просмотров на Netflix
Doechii призналась, что не любит кошек. Пользователи соцсетей теперь не любят Doechii
В «Царь-макете» 19 марта откроется экспозиция об азиатской части России
Россияне стали больше тратить на сладости
Появился эксклюзивный фрагмент «Охоты за тенью» с Джеки Чаном в главной роли
В Москве запустят четвертый маршрут речного электротранспорта Лужники — Киевский
Великобритания вводит запрет на визы для четырех стран
Школьные звонки заменят в марте на произведения Глинки, Чайковского и Бородина
«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не выйдет в российский прокат
Лили Рейнхарт, Лола Тун и Виктория Педретти на новом постере «Запретного плода»
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы
Эксперт: слово «кринж» нельзя использовать в сочинении ЕГЭ
Марк Эйдельштейн в дебютном тизере триллера «Пропасть»
В Вашингтоне открылась «Аллея позора» Джеффри Эпштейна
Губернатор Петербурга запретил продажу бензина несовершеннолетним
Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 марта

Тейяна Тейлор умоляет Пола Томаса Андерсона снять сиквел о ее героине из «Битвы за битвой»

Афиша Daily
Фото: Warner Bros.

Тейяна Тейлор, исполнившая роль Перфидии Беверли-Хиллз в «Битве за битвой» Пола Томаса Андерсона, ведет с режиссером переговоры о продолжении. Об этом актриса рассказала в интервью IndieWire.

«Разговоры [о второй части] самые что ни на есть реальные. Я хочу всех заверить: прямо сейчас я умоляю Пола Томаса Андерсона дать нам это. Я умоляю его дать нам это», — сказала Тейлор.

В фильме Перфидия появляется лишь в начале: чтобы избежать тюрьмы, ее героиня бежит в Мексику. Основное действие разворачивается 16 лет спустя и сосредоточено на ее бывшем возлюбленном (Леонардо ДиКаприо) и их дочери (Чейз Инфинити).

Тейлор призналась, что ее не отпускает мысль о судьбе Перфидии в эти пропущенные годы. «Там и сям я шучу с Полом. Я говорю: „Нам нужно узнать, чем Перфидия занималась все эти 16 лет“. Но Перфидии и Уилле нужны несколько сцен вместе. Когда Уилла вышла за дверь в той последней сцене, я сказала: „Куда она на самом деле идет? Она собирается освободить Деандру? Она собирается найти свою маму?“. Мне нравится, что это вселяет надежду и что где-то там есть место для второй части», — поделилась актриса.

Тем временем Тейлор готовится дебютировать в качестве режиссера. Производством ее фильма «Get Lite» займется компания Paramount. Премьера в кинотеатрах назначена на 9 апреля 2027 года.

По сюжету талантливая, но наивная студентка-танцовщица отправится на поиски вдохновения и обретет не только его, но и любовь в самом неожиданном месте — в нью-йоркском метро. На главную роль утверждена Сторм Рид, известная по роли Джиа в сериале «Эйфория» и Мэг в картине «Излом времени».

Расскажите друзьям