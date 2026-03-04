Люси Бойнтон снимется во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»

«Рыцарь Семи Королевств» — приквел «Игры престолов». Проект основан на цикле Джорджа Р. Р. Мартина «Повести о Дунке и Эгге», действие которого происходит за 90 лет до событий «Игры престолов». Главные роли исполнили Питер Клэффи в образе рыцаря Дункана Высокого и Декстер Сол Анселл в роли его юного оруженосца Эгга.