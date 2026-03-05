Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Путин поручил рассмотреть вопрос ограничения движения электровелосипедов по тротуарам
В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота
Билли Зейн присоединится к сериалу «Король гольфа»
Ринго Старр выпустит новый кантри-альбом
Сериал «Начальная школа „Эбботт“» продлили на шестой сезон
Люси Бойнтон снимется во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Тейяна Тейлор умоляет Пола Томаса Андерсона снять сиквел о ее героине из «Битвы за битвой»
Кристиан Бейл — о ремейке «Американского психопата»: «Смелый шаг. Удачи им»
На «Госуслугах» появится сервис для сдачи пробного ЕГЭ
Селена Гомес рассказала, что Тейлор Свифт написала песню о ней
Кейли Куоко снимется с Реем Романо и Джошуа Джексоном в сериале «Как выжить без меня»
Билл Клинтон улыбнулся, рассматривая свои фото из файлов Эпштейна
В московском музее «Царицыно» открыли выставку весенних цветов
Станцию метро «Трубная» к 8 Марта украсили с помощью более чем 400 алых роз
Создатели «Прыгунов» вдохновлялись «Безумным Максом»
Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами
Apple представила бюджетный MacBook Neo
4-й сезон «Бриджертонов» собрал 28 млн просмотров на Netflix
Doechii призналась, что не любит кошек. Пользователи соцсетей теперь не любят Doechii
В «Царь-макете» 19 марта откроется экспозиция об азиатской части России
Россияне стали больше тратить на сладости
Появился эксклюзивный фрагмент «Охоты за тенью» с Джеки Чаном в главной роли

Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix

Афиша Daily
Фото: Netflix

Netflix опубликовал трейлер концерта кей-поп-группы BTS в честь выхода их нового альбома. Их первое выступление в рамках мирового тура будет транслироваться на стриминге в прямом эфире.

В трейлере показаны записи других концертов BTS и слышны закадровые голоса фанатов, которые ждут возвращения группы. «Мы пообещали фанатам, что вернемся», — говорят участники группы. В ролике также можно увидеть членов BTS на фоне корейских храмов.

Видео: Netflix

Альбом «Arirang» выйдет 20 марта, всего на пластинке 14 композиций. Это будет первый полноценный групповой релиз коллектива почти за четыре года. Уже на следующий день после релиза BTS отправятся в мировой тур.

Режиссером концертного фильма станет Хэмиш Хэмилтон, который с 2010 года руководил большинством шоу в перерыве между матчами Суперкубка в США. Стрим станет первой в истории прямой трансляцией из Южной Кореи, показанной по всему миру.

27 марта Netflix также выпустит документальный фильм о подготовке группы к возвращению на сцену. Его название — «BTS: Возвращение». Режиссером выступил Бао Нгуен. В фильме будет показано, как участники коллектива «создают новую музыку, отражающую то, какие они сейчас, и создают альбом, который станет знаковым для своего времени».

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix