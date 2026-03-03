Кей-поп группа BTS опубликовала треклист их нового альбома «Arirang». Всего в пластинке 14 композиций.
- Body to Body
- Hooligan
- Aliens
- FYA
- 2.0
- No. 29
- SWIM
- Merry Go Round
- NORMAL
- Like Animals
- they don’t know ‘bout us
- One More Night
- Please
- Into The Sun
«Arirang» выйдет 20 марта. Это будет первый полноценный групповой релиз коллектива почти за четыре года. После альбома-антологии «Proof», вышедшего в июне 2022-го, участники группы взяли паузу в совместной деятельности для прохождения обязательной военной службы, а также занимались сольными проектами.
Новый альбом BTS стал самым ожидаемым релизом на Spotify. Уже к четвертому дню после старта пресейва пластинку BTS добавили в сохраненное более 2 млн раз.
После релиза BTS отправятся в мировой тур. Первый концерт состоится 21 марта — и его будет в режиме реального времени транслировать Netflix. Тур вызвал так много ажиотажа, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум направила дипломатическое письмо своему коллеге президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну с официальной просьбой организовать больше концертов группы BTS на территории Мексики.