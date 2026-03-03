«Arirang» выйдет 20 марта. Это будет первый полноценный групповой релиз коллектива почти за четыре года. После альбома-антологии «Proof», вышедшего в июне 2022-го, участники группы взяли паузу в совместной деятельности для прохождения обязательной военной службы, а также занимались сольными проектами.