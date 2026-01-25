Новый альбом BTS стал самым ожидаемым релизом на Spotify

«Макдоналдс» вновь выпустит культовые игрушки-трансформеры из 80-х
У Марго Робби во время съемок «Грозового перевала» развилась «созависимость» от Джейкоба Элорди
OpenAI планирует отказаться от простых подписок и брать процент от дохода юзера, если ИИ помог ему
Продажи новых электромобилей в России упали на 30% в 2025 году
Тикток-блогер Хаби Лейм продал права на создание своих ИИ-копий почти за 1 млрд долларов
В Германии спустя 270 лет работы закрылся трактир, в котором бывали Ницше и Гейне
Во Франции кот преодолел 250 км через границу, чтобы вернуться домой спустя пять месяцев
Мошенники начали использовать ИИ-порно с лицом жертв
«Мы живем среди призраков, которых создали сами»: блогер сделал лампу, реагирующую на радиоволны
Умер эпидемиолог Уильям Фейги, чья стратегия вакцинации помогла победить оспу
Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями
Тест для беременных по выявлению синдрома Дауна у плода включили в ОМС
В 2026 году музыкальный фестиваль Balad Beast в Аль-Баладе пройдет 29–30 января
Американский скалолаз поднялся на 101-этажный небоскреб без страховки
В Совфеде предложили открыть российский аналог Диснейленда под названием «Чебурляндия»
Тренер российского футбольного клуба использовал в работе ChatGPT
Dr Pepper сделал рекламу с джинглом, который в шутку придумала пользовательница тиктока
В Самаре слон сбежал из цирка и успел погулять по улицам города
Посмотрите первый трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» с подзаголовком «Маршалы»
В Венеции вновь выставили на продажу «проклятый дворец»
Сингл Виктории Бекхэм 2001 года стал хитом в Великобритании после скандала с сыном
Fortnite объявил о коллаборации с сериалом «Офис». В игру добавили Майкла Скотта и Дуайта Шрута
Ребекка Фергюсон попросила Тома Круза о вертолете во время болезни на Мальдивах
Робби Уильямс обошел The Beatles по количеству альбомов номер один в Великобритании
В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города
Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»
В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет
Лена Хеди и Хлоя Файнман появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий-2»

Новый альбом BTS стал самым ожидаемым релизом на Spotify

Фото: @bts.bighitofficial

Альбом BTS «Arirang» возглавил чарт Spotify «Countdown Charts Global». Этот рейтинг отслеживает, какие будущие релизы пользователи чаще всего добавляют в предварительные сохранения.

Как отмечает The Chosun Daily, «Arirang» держался на первой строчке чарта пять дней подряд, обгоняя анонсированные альбомы Бруно Марса, Charli XCX и других артистов первой величины. Уже к четвертому дню после старта пресейва пластинку BTS добавили в сохраненное более 2 млн раз.

Абсолютный рекорд по предварительным сохранениям в истории Spotify принадлежит 12-му альбому Тейлор Свифт «The Life of a Showgirl», вышедшему 3 октября. Он набрал около 6 млн сохранений. 

«Arirang» выйдет 20 марта 2026 года. Это будет первый полноценный групповой релиз коллектива почти за четыре года. После альбома-антологии «Proof», вышедшего в июне 2022-го, участники группы взяли паузу в совместной деятельности для прохождения обязательной военной службы, а также занимались сольными проектами. После релиза пластинки BTS отправятся в мировой тур.

Расскажите друзьям