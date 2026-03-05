Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта

Отвечая на вопрос, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта, респондентки чаще всего выбирали сценарий Нади из фильма «Любовь и голуби» (18,6% опрошенных). Провести день легко, красиво и с самоиронией, как Бриджит Джонс из фильма «Дневник Бриджит Джонс», хотели бы 18% женщин. Атмосферу уюта и искренних чувств, как у Катерины Тихомировой из фильма «Москва слезам не верит, выбрали 17,7% россиянок, а устроить идеальный праздник по своим правилам, как Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе», — хотели бы 8,8% из них.