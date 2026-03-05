Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи

Mamba провел исследование и выяснил, в какой момент россияне начинают считать отношения официальными и почему для многих важно, чтобы партнер не прятал их от друзей и семьи. Результатами исследования дейтинг-сервис поделился с «Афишей Daily».
Выяснилось, что почти половина женщин могут назвать себя парой с мужчиной только после серьезного разговора, еще 26% готовы назвать отношения официальными через 1–3 месяца, а 13% — только через полгода и больше.
Среди мужчин немного другая картина: каждый четвертый считает серьезные отношения начавшимися, если на первом свидании возникла «химия». При этом 40% мужчин также ждут, чтобы статус был обозначен в разговоре.
С представлением друзьям мужчины тоже не тянут: почти 20% готовы познакомить девушку с ними практически сразу, а еще 28% — в течение первого месяца. Женщины осторожнее: только 9% знакомят почти сразу, тогда как большинство (41%) выбирает горизонт 2–3 месяца.
Знакомство с семьей — следующий этап. 36% женщин рассказывают о партнере только тогда, когда начинают строить планы на будущее, а 32% — спустя несколько месяцев.
У мужчин картина выглядит немного иначе: 36% готовы знакомить девушку с семьей после 2–3 месяцев, 27% — когда понимают, что есть совместные перспективы, и 15% — уже после того, как съезжаются. Примерно одинаковое количество женщин и мужчин (20 и 22%) предпочитают вообще не обсуждать личную жизнь с родственниками.
А вот значение этого шага мужчины и женщины оценивают по-разному. Для 45% россиянок знакомство с окружением — это принципиальное подтверждение статуса отношений. Среди мужчин так считают только 30%, еще 37% говорят, что знакомство не критично, если отношения развиваются, а 33% уверены, что личная жизнь не обязана выходить за пределы пары.
64% женщин уверены: если мужчина не вводит отношения в свой круг общения, значит, он не настроен на долгую историю. Еще 11% сразу подозревают, что у него может быть кто-то еще.
Мужчины смотрят на ситуацию спокойнее: 24% считают, что девушка сама не готова к серьезным отношениям, 23% видят в этом обычные сомнения, а еще 13% верят, что она пока не готова, но со временем все изменится.
Разница особенно заметна в решениях. 68% женщин готовы завершить отношения, если мужчина скрывает их от друзей и семьи. Среди мужчин так поступили бы 40%, тогда как для большинства закрытость партнера не становится причиной для разрыва.
Когда дело касается социальных сетей, большинство предпочитает не торопиться. 63% женщин и 55% мужчин не делают отношения публичными. Еще около 20% женщин и 25% мужчин готовы что-то публиковать только после официального подтверждения статуса.
Тем не менее в вопросе открытых заявлений мужчины оказываются смелее. 10% готовы выложить совместное фото почти сразу, тогда как среди женщин на это решаются лишь 2%.
Но вот опыт тайных отношений есть у большинства. 74% женщин и 57% мужчин признаются, что хотя бы раз сознательно скрывали партнера — чаще всего из-за сомнений в серьезности связи.
При этом почти половина женщин (49%) считают, что своими отношениями можно делиться с близкими, но не обязательно показывать их всем. Среди мужчин 43% уверены, что такие вещи лучше не выставлять напоказ. 42% считают допустимым говорить о них в кругу друзей и семьи.
