Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»



23 декабря 2026 года должен выйти «Шрек-5». В первом тизере мультфильма Осел спрашивает: «Эй, волшебное зеркало! Кто здесь всех прекраснее?» Зеркало в ответ показывает мемы с изображением Шрека (среди них — тикток-фильтр, созданный россиянином Максимом Кузлиным). Когда на экране появляется очень мускулистый Шрек, в комнату заходит его дочь и смеется над ним. Ее озвучивает Зендая.