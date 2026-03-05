Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»

Бренд Swarovski представил коллаборацию с мультфильмом «Шрек» к 25-летию франшизы. В коллекции появились хрустальные фигурки персонажей из мультфильма: Шрека, Фионы, Осла, Кота в сапогах и Пряни. Цена изделий составляет от 189 до 750 долларов (от 14,8 до 58,9 тыс. рублей).
23 декабря 2026 года должен выйти «Шрек-5». В первом тизере мультфильма Осел спрашивает: «Эй, волшебное зеркало! Кто здесь всех прекраснее?» Зеркало в ответ показывает мемы с изображением Шрека (среди них — тикток-фильтр, созданный россиянином Максимом Кузлиным). Когда на экране появляется очень мускулистый Шрек, в комнату заходит его дочь и смеется над ним. Ее озвучивает Зендая.
Шрек будет говорить голосом Майка Майерса, Осел — Эдди Мерфи, а принцесса Фиона — Кэмерон Диас. Актерский состав пятой части серии «Шрек» также пополнили Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес. Они озвучат Фаркла и Фергуса — сыновей Шрека и Фионы.