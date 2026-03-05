Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки

Художница Джейн Морелли разработала концепт-арт кед Miu Miu, которые бренд мог бы выпустить в коллаборации с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алисой Лю.
«Шоколадная замша и блондинистые полоски из кожи повторяют ее культовую прическу», — говорится в описании работы. Зигзагообразные швы отсылают к рваной стрижке спортсменки, а на пятке располагается вышитая надпись «Алиса Лю».
К кедам можно крепить съемные шармы: один выполнен в форме пирсинга губы Лю, другой — в виде конька, зашнурованного золотой лентой со сверкающим зубцом. В коллекцию также вошел брелок с силуэтом узнаваемой прически фигуристки.
Недавно Лю спросили, под какие композиции она еще хотела бы выйти на лед. В список фигуристки вошли треки «Capable of Love» PinkPantheress, «Star» Мицки, «Chihiro» Билли Айлиш, «Fire in My Heart» группы Escape from New York, а также «Лебединое озеро» Чайковского.