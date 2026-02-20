Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх

В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»
Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный
В трейлере «Истории игрушек-5» заметили отсылку на «В поисках Немо»
MrBeast рассказал, что почти слеп на один глаз
В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без «комнат отдыха»
Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
Умер солист Shortparis Николай Комягин
В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»
Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»
Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли МакЛейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом

Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх

Афиша Daily
Фото: NurPhoto/Getty Images

Фигуристка Аделия Петросян допустила ошибку во время исполнения произвольной программы. Девушка недокрутила тулуп в четыре оборота и упала, после чего заняла на Олимпийских играх только шестое место. За короткую и произвольную программы 18-летняя Петросян получила 214,53 балла.

Золото получила американка Алиса Лью с 226,79 балла. Второе и третье места заняли японки Каори Сакамото (224,90) и Ами Накаи (219,16).

Российская фигуристка впервые с Олимпиады-2010 в Ванкувере не завоевала золото в соревнованиях одиночниц, когда первое место досталось кореянке Ким Ен А. В Сочи в 2014 году золотую медаль получила россиянка Аделина Сотникова, в Пхенчхане в 2018 году — Алина Загитова, в Пекине в 2022 году — Анна Щербакова.

Позже Аделия заявила, что ей стыдно за свой прокат в произвольной программе. «Мне пока просто и перед собой, и перед федерацией, перед тренерами, зрителями немного стыдно, что все так получилось. Я понимаю, что сама в этом виновата»,  — приводит ее слова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Фигурист Илья Авербух поддержал соотечественницу. «Безусловно, Аделии нужно было идти на четверной прыжок. Именно он открывал ей дорогу на пьедестал. Она рискнула, но у нее не получилось. Это спорт. Петросян стыдно за выступление? Это все эмоции. Ее перегрузили, все ждали от нее золотую медаль. Это логично, потому что Петросян является прекрасной фигуристкой. Наша задача сейчас — поддержать Аделию», — отметил он.

Сама Петросян при этом поделилась, что планирует участвовать в Олимпийских играх в 2030 году. «Надеюсь, мой запал не иссякнет. Четыре года — это немалое время. Но, наверное, из-за этого и интереснее, как получится», — сказала Петросян.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник также занял шестое место. Спортсмен получил от судей 271,21 балла за короткую и произвольную программы.

Расскажите друзьям