Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Худруком стал Сергей Безруков
Общественница пожаловалась в прокуратуру на Shaman из‑за латиницы в псевдониме
В России разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания
Концерты рэпера Flo Rida в России перенесут с марта на май
Из Волги исчезает вобла
Участники BTS в тизере концертного фильма для Netflix
У концерта Гарри Стайлза на Netflix появился первый тизер
Chupa Chups выпустил неоткрываемый леденец. Его обертка устойчива к огню и пиле
Энн Хэтэуэй выпустила песню — это саундтрек к фильму «Мать Мария»
Microsoft анонсировала новую Xbox ― Project Helix
Райан Гослинг говорит с инопланетянином в первом отрывке «Проекта „Конец света“»
Энн Хэтэуэй и Пол Мескал вручат награды на «Оскаре-2026»
Сиквел мультфильма «Дикий робот» запущен в разработку
К 8 Марта спрос на сладости в России вырастает в три раза
Карла Гуджино сыграет в ремейке «Изгоняющего дьявола» Майка Флэнагана
Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин
Фигурист Илья Малинин получил премию Fair Play Award за поддержку соперника на Олимпиаде
Режиссеру «Властелина Колец» Питеру Джексону вручат почетную награду Каннского кинофестиваля
Умер португальский писатель Антониу Лобу Антунеш
Деймон Албарн пишет саундтрек к фильму Луки Гуаданьино о создателях ChatGPT
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии
Создатель «Жаркого соперничества» снимет сериал про Александра Македонского
Дочь Джун Осборн выживает в Гилеаде в трейлере сериала «Заветы» — продолжения «Рассказа служанки»
Документалку Валерии Гай Германики «Емельяненко» покажут в России
Киностудия Горького устроит показ фильма «Женщины» и расскажет о выдающихся кинематографистках
Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО
Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»

Индонезия запретила пользоваться соцсетями детям младше 16 лет

Афиша Daily
Фото: Robin Worrall/Unsplash

В Индонезии запретят пользоваться соцсетями пользователям младше 16 лет. Министр коммуникаций и цифровых технологий Меутья Хафид объявила, что деактивация таких аккаунтов начнется 28 марта 2026 года.

Хафид написала: «Аккаунты, принадлежащие детям младше 16 лет на платформах высокого риска, начнут деактивироваться. Впервую очередь этокоснется YouTube, TikTok, Facebook*, Instagram**, Threads***, X, Bigo Live и Roblox. <…> Правительство вмешивается, чтобы родителям больше не приходилось в одиночку бороться с гигантами алгоритмов».

Внедрение запрета будет проходить поэтапно, пока все платформы не приведут свои правила в соответствие с новыми требованиями.

Ограничения будут зависеть от возраста пользователей. Детям младше 13 лет разрешат пользоваться только платформами, созданными специально для их возраста. Подростки от 13 до 16 лет смогут использовать лишь сервисы, признанные низкорисковыми, и только с согласия родителей.

Первой страной в мире, принявшей подобный запрет, стала Австралия. Закон был принят в ноябре 2024 года и вступил в силу в декабре 2025 года. За его нарушение платформам грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (более 2,5 млрд рублей).

Франция, Дания, Греция и Испания добиваются введения аналогичных ограничений на уровне Европейского союза. Индия и Великобритания также рассматривают возможность принятия подобного закона.

*   Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

**   Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

***   Threads принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Теги:
ЕС