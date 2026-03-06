Индонезия запретила пользоваться соцсетями детям младше 16 лет

В Индонезии запретят пользоваться соцсетями пользователям младше 16 лет. Министр коммуникаций и цифровых технологий Меутья Хафид объявила, что деактивация таких аккаунтов начнется 28 марта 2026 года.
Хафид написала: «Аккаунты, принадлежащие детям младше 16 лет на платформах высокого риска, начнут деактивироваться. Впервую очередь этокоснется YouTube, TikTok, Facebook*, Instagram**, Threads***, X, Bigo Live и Roblox. <…> Правительство вмешивается, чтобы родителям больше не приходилось в одиночку бороться с гигантами алгоритмов».
Внедрение запрета будет проходить поэтапно, пока все платформы не приведут свои правила в соответствие с новыми требованиями.
Ограничения будут зависеть от возраста пользователей. Детям младше 13 лет разрешат пользоваться только платформами, созданными специально для их возраста. Подростки от 13 до 16 лет смогут использовать лишь сервисы, признанные низкорисковыми, и только с согласия родителей.
Первой страной в мире, принявшей подобный запрет, стала Австралия. Закон был принят в ноябре 2024 года и вступил в силу в декабре 2025 года. За его нарушение платформам грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (более 2,5 млрд рублей).
Франция, Дания, Греция и Испания добиваются введения аналогичных ограничений на уровне Европейского союза. Индия и Великобритания также рассматривают возможность принятия подобного закона.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
