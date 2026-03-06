Большинство россиян считают, что за успешным мужчиной всегда стоит женщина

Индекс успешности россиян составил 60 пунктов из 100. 12% россиян сказали, что считают себя точно успешным человеком, 56% — что скорее успешным, еще 18% — что скорее не успешным, а 7% — назвали себя точно не успешным человеком.



Недавно стало известно, что 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи. Мужчины смотрят на ситуацию спокойнее: так поступили бы 40%.