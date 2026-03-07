Венсан Кассель снимется в четвертом сезоне «Белого лотоса»

Pixar разрабатывает третий фильм во вселенной «Корпорации монстров»
Фото: Apple Studios

Венсан Кассель («Ненависть») получил роль в четвертом сезоне «Белого лотоса», действие в котором будет происходить во Франции. В сериале также снимутся Корантен Фила («Волчий зал») и Надя Терешкевич («Вечно молодые»), пишет Deadline.

Как и прежде, сериал расскажет историю одной недели из жизни постояльцев и сотрудников сети отелей White Lotus, совмещая черную комедию, детектив и острую социальную сатиру. Детали сюжета держатся в секрете.

Местом съемок выбран замок Шато-де-ла-Мессардьер в Сен-Тропе. Четвертый сезон «Белого лотоса» находится в стадии активного кастинга. Дата премьеры пока не объявлена.

Сценаристом и режиссером выступит Майк Уайт. Ранее стало известно об участии в сериале Хелены Бонем Картер, Стива Кугана, Криса Мессины, Сандры Бернхард и других.

