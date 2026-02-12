Сандра Бернхард присоединилась к касту четвертого сезона «Белого лотоса»

Звезда сериалов «Разделение» и «Поза» Сандра Бернхард вошла в актерский состав нового сезона антологии HBO «Белый лотос». Об этом сообщает Deadline.
Подробности о роли Бернхард, как и сюжет четвертого сезона, держатся в строжайшем секрете. Однако уже известно, что действие на этот раз развернется во Франции — местом съемок выбран замок Шато де ла Мессардьер в Сен-Тропе.
Как и прежде, сериал расскажет историю одной недели из жизни постояльцев и сотрудников сети отелей White Lotus, совмещая черную комедию, детектив и острую социальную сатиру.
Четвертый сезон «Белого лотоса» находится в стадии активного кастинга. Дата премьеры пока не объявлена. Ранее стало известно об участии в сериале Хелены Бонем Картер, Стива Кугана, Криса Мессины и других.