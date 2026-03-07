В Институте языкознания РАН перечислили самые распространенные языки в России

Pixar разрабатывает третий фильм во вселенной «Корпорации монстров»
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В России, помимо русского, самыми распространенными языками стали татарский, чеченский и украинский языки. Об этом РИА «Новостям» сообщила заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.

Она отметила, что на татарском языке в РФ говорят примерно 4,3 млн человек. «Более 1 млн носителей у чеченского (1,3 млн), украинского (более 1,1 млн), башкирского (1,1 млн), чувашского (более 1 млн) языков», — сказала Казакевич.

Она подчеркнула, что распространены в стране также аварский язык, у которого более 900 тыс. носителей, армянский (около 660 тыс.) и кабардино-черкесский (более 515 тыс.).

Что касается слов, то недавно эксперты Института русистики назвали слово «Ок» самым популярным в русском языке. Они объяснили это тенденцию информативной емкостью и однозначностью слова. 

В конце 2025 года орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН пополнился 264 новыми словами. Среди добавленных слов — «релокант», «чекап», «эмодзи», «капча», «развиртуализация», «пюрешка» и «драконоборец». Кроме того, в словарь попали «агротуризм», «безглютеновый», «беспилотие», «волонтерство», «гексакоптер», «детейлинг», «медиафасад», «пациентоориентированный», «промпт-инженер», «сапборд» и «серверная».

