HBO представила новых актеров, которые сыграют студентов в сериале по «Гарри Поттеру»

Сериал «Гарри Поттер» выйдет на экраны в 2027 году, его выпустит телеканал HBO. Шоу будет состоять из восьми серий. В сериале покажут гораздо больше, чем было в книгах или фильмах: например, зрители увидят больше домашней жизни Драко Малфоя — эти эпизоды помогут глубже раскрыть характер героя. Недавно стало известно, что Пол Беттани — главный кандидат на роль злого волшебника Волан-де-Морта.