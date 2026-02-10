В сериале по «Гарри Поттеру» зрители увидят больше сцен о жизни Малфоев

Локс Пратт («Повелитель мух»), который играет Драко Малфоя в сериале по «Гарри Поттеру», рассказал, что в шоу покажут гораздо больше, чем было в книгах или фильмах. Например , зрители увидят больше о домашней жизни Драко, эти эпизоды помогут глубже раскрыть характер героя.
«Вы увидите всех учителей в их маленьких кабинетах. Вы увидите Драко дома. Я не буду слишком много спойлерить, но мы сняли несколько блестящих сцен у него дома, благодаря которым вы сможете лучше понять, какой Малфой человек», — сказал Локс.
Пратт поблагодарил создателей шоу за то, что те дали актерам полную свободу в исследовании персонажей. «В фильмах Драко — это, по сути, двухмерный персонаж. Он — насмешливый злодей. Но мне кажется, что за этим фасадом скрывается гораздо более сложная и глубокая личность. Я думаю, сериал действительно будет великолепным. С нетерпением жду, когда его можно будет увидеть на экране», — добавил исполнитель роли слизеринца. Локс также высоко оценил работу с Джонни Флинном, играющим его отца Люциуса Малфоя.
Съемки нового сериала по «Гарри Поттеру» идут в Великобритании с лета 2025 года. Главные роли получили Доминик МакЛоклин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). Премьера ожидается в начале 2027 года.