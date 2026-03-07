Киллиан Мерфи считает, что фильм по «Острым козырькам» завершает историю Томми Шелби

«Для меня это точно конец истории персонажа. Я думаю, что Стивен Найт и вселенная „Острых козырьков“ смогут продолжать дальше без меня, я уверен, так и будет. Я играл этого персонажа четверть своей жизни, и это невероятно долго. Но это очень приятно. Нам удалось чего-то добиться с этим сериалом, и каждый сезон становился богаче и глубже, мы никогда не останавливались на достигнутом, что, я думаю, является большим достижением. Прежде всего я хотел бы, чтобы этот фильм стал подарком для фанатов», — заявил Киллиан Мерфи.