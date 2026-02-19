Томас Шелби возвращается в трейлере фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»

«Когда мы его встречаем, он настолько сломлен, насколько только может быть. Он просто заглушает боль лекарствами и живет в этом чистилище, которое сам себе устроил, в большом старом доме. Он в пограничном состоянии: не то жив, не то мертв. Он игнорирует мир, игнорирует семью», ― отметил Мерфи в интервью Netflix.