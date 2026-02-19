«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
Томас Шелби возвращается в трейлере фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»

Фото: Netflix

На ютуб-канале Netflix появился трейлер фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек». Полнометражная картина выйдет в ограниченном прокате 6 марта, а 20 марта появится на Netflix.

Действие происходит в Бирмингеме в 1940 году на фоне уже начавшейся Второй мировой. Лента расскажет о новом поколении семьи гангстеров.

Видео: Netflix

В трейлере зрители вновь встречаются с Томасом Шелби в исполнении Киллиана Мерфи ― спустя годы после финального сезона «Острых козырьков». Время обошлось с ним жестоко. 

«Когда мы его встречаем, он настолько сломлен, насколько только может быть. Он просто заглушает боль лекарствами и живет в этом чистилище, которое сам себе устроил, в большом старом доме. Он в пограничном состоянии: не то жив, не то мертв. Он игнорирует мир, игнорирует семью», ― отметил Мерфи в интервью Netflix. 

По сюжету Томми отошел от криминальной жизни. Однако его сын, которого играет Барри Кеоган, ведет «Острые козырьки» снова в бой с таким рвением, будто на дворе 1919-й.

Кроме Мерфи и Кеогана в проект вернутся и другие ключевые актеры: Софи Рандл в роли сестры Томми Ады Торн, Стивен Грэм (Хейден Стэгг) и Нед Деннехи (Чарли Стронг). Актерский состав фильма также пополнится звездными новичками: в касте заявлены Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Тим Рот и Джей Ликурго.

Оригинальный сериал «Острые козырьки», созданный Стивеном Найтом, стартовал на Би-би-си в 2013 году, позже права на его показ в США приобрел Netflix. Шоу прославилось своим стилем, мрачной атмосферой послевоенного Бирмингема и харизматичными персонажами.

