В России разработали ГОСТ по собакам-поводырям

Афиша Daily
Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»

Росстандарт утвердил национальный стандарт на рабочие качества собак-проводников для людей с инвалидостью по зрению. Он вступит в силу 1 июля 2026 года, сообщает ТАСС. 

Согласно ГОСТУ, собака должна:

  • Спокойно относиться к ошейнику, поводку, наморднику;
  • Находиться рядом с владельцем и выполнять его указания;
  • Не проявлять агрессию, иметь слабо выраженный охотничий инстинкт, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям среды;
  • Не проявлять выраженной заинтересованности к контакту с другими животными;
  • Быть знакома с городской средой и спокойно реагировать на окружающие раздражители
  • Иметь опыт размещения у ног пассажира в транспорте;
  • Четко и безотказно выполнять команды «рядом», «сидеть», «стоять», «лежать», «ко мне», «место», «апорт», «дай», «вперед», «направо» и «налево»;
  • При сопровождении человека с инвалидностью двигаться с постоянной скоростью, соответствующей скорости ее хозяина, слушать его команды, обходить препятствия, указывать остановкой на бордюр или парапет;
  • Уметь самостоятельно принимать решения в ситуациях, не совпадающих или противоречащих указаниям владельца, и угрожающих его безопасности.

ГОСТ должен помочь в реабилитации людей с инвалидностью по зрению. Стандарт носит добровольный характер. 

Недавно в России утвердили ГОСТ на услуги маникюра и педикюра.

