ИИ-фотографии со свадьбы Зендаи и Тома Холланда собрали 10 млн лайков

Фото: @heroemaniaco

Сгенерированные ИИ фотографии со свадьбы Зендаи и Тома Холланда широко разошлись соцсетях. В инстаграме* испанского блогера Хуана Регейра Родригеса (@heroemaniaco) они преодолели отметку в 10 млн лайков. 

В посте Родригеса указано, что снимки созданы искусственным интеллектом. 

Еще один завирусившийся ИИ-снимок ― опубликованный 2 марта в соцсети X ― набрал 5,7 млн просмотров. 

Разные вариации якобы свадебных фотографий Холланда и Зендаи стали появляться в соцсетях после новости об их тайной свадьбе. О том, что актеры уже вступили в брак какое-то время назад, сообщил 2 марта на красной дорожке премии Actor Awards стилист Зендаи Ло Роуч. Так он ответил на вопрос, который задала ему журналистка издания Access Hollywood. 

«Свадьба уже состоялась. Вы пропустили ее», — сказал он. Корреспондентка спросила: «Это правда?» — на что Роуч рассмеялся и подтвердил: «Чистая правда».

Сами Зендая и Холланд, как и их представители, свадьбу не подтверждали. При этом достаточно надежно известно, что актеры уже какое-то время помолвлены. В январе 2025 года об их помолвке сообщили источники TMZ и People. В сентябре того же года Холланд сам публично назвал Зендаю «невестой», поправив человека, который назвал ее его «девушкой». 

Пара познакомилась в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» и объявила о своих отношениях в 2021 году. 

В интервью 2024 года Холланд назвал отношения с Зендаей лучшим событием в своей жизни. «У нас сложились очень прочные отношения: нам не скучно друг с другом, такое редко у кого встречается. Мы можем положиться на людей вокруг нас. Конечно, приходится тщательнее относиться к выходам из дома, четко знать, что в ресторане будет отдельный зал, где нас не побеспокоят. Но в остальном нам легко друг с другом», — поделился актер.

Среди грядущих совместных проектов актеров — фильм «Одиссея» Кристофера Нолана, первая в истории картина, полностью снятая на камеры IMAX.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

