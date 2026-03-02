Том Холланд и Зендая тайно поженились

Стилист Зендаи Ло Роуч сообщил, что актриса и Том Холланд уже поженились. Об этом его спросило издание Access Hollywood на красной дорожке премии Actor Awards.
«Свадьба уже состоялась. Вы пропустили ее», — сказал он. Корреспондент спросил: «Это правда?» — на что Роуч рассмеялся и подтвердил: «Чистая правда».
Пара познакомилась в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» и объявила о своих отношениях в 2021 году. О помолвке актеров стало известно в январе прошлого года.
В интервью 2024 года Холланд назвал отношения с Зендаей лучшим событием в своей жизни. «У нас сложились очень прочные отношения: нам не скучно друг с другом, такое редко у кого встречается. Мы можем положиться на людей вокруг нас. Конечно, приходится тщательнее относиться к выходам из дома, четко знать, что в ресторане будет отдельный зал, где нас не побеспокоят. Но в остальном нам легко друг с другом», — поделился актер.
Среди грядущих совместных проектов актеров — фильм «Одиссея» Кристофера Нолана, первая в истории картина, полностью снятая на камеры IMAX. Помимо Холланда и Зендаи в актерский состав вошли Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Роберт Паттинсон («Умри, моя любовь») и Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»).
Съемки «Одиссеи» продлились полгода, с февраля по август. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в Лос-Анджелесе.