Гарри Стайлз раздал билеты на свой концерт ученикам школы, в которой он учился
Синоптик: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны
Названы лауреаты премии Гильдии сценаристов Америки
В Германии упал метеорит
Россияне смогут искать других граждан через «Госуслуги» и МВД
В Мариинском театре представили незавершенную оперу Чайковского, дописанную с помощью нейросети
Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала новый альбом
В американской авиакомпании начнут наказывать пассажиров, которые слушают музыку без наушников
ИИ-фотографии со свадьбы Зендаи и Тома Холланда собрали 10 млн лайков
В России увеличили срок давности по показу фильмов без прокатного удостоверения
Лариса Долина стала самой обсуждаемой женщиной в соцсетях
У Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких
На Рижском рынке в Москве образовались очереди из‑за 8 Марта
В Беларуси создали прокладки из картофеля
В России за пять лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников
ИИ-агент вышел из‑под контроля и начал тайно майнить криптовалюту
В России разработали ГОСТ по собакам-поводырям
Креветки, макароны и яблочный сидр: чем будут питаться астронавты, которые отправятся к Луне
«Суперсемейку-3» планируют выпустить в 2028 году
Киллиан Мерфи считает, что фильм по «Острым козырькам» завершает историю Томми Шелби
Эксклюзивную пластинку Эльдара Джарахова продали за 1,8 млн рублей
Актриса Екатерина Ведунова и ее дочь погибли в ДТП
Российские горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев завоевали первые медали на Паралимпиаде
Apple Music начнет маркировать треки, созданные нейросетями
Звезда сериала «Йеллоустоун» Хэсси Харрисон снимется в перезапуске «Спасателей Малибу»
Петербуржец заплатит 847 тыс. рублей за то, что посидел на троне Павла I в Эрмитаже
HBO представила новых актеров, которые сыграют студентов в сериале по «Гарри Поттеру»
United Airlines будет высаживать пассажиров за громкую музыку без наушников

Эксперт: слово «краш» в ЕГЭ будут считать грубым нарушением

Использование сленгового слова «краш» в сочинении на ЕГЭ по русскому языку будет считаться грубым речевым нарушением. Об этом ТАСС сообщила доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лариса Ухова.

Она напомнила, что это лексика ограниченной сферы употребления, далекая от норм литературного языка. По словам Уховой, хотя сленг и выполняет важную эмотивную функцию, позволяя подросткам выражать чувства и оценивать происходящее, его использование уместно только в неформальном общении.

«В речи молодежи заимствованные слова могут обрастать производными  — "вкрашиться", "словить краш", называть объект обожания "крашихой" или "крашулей". Но это допустимо только в межличностной коммуникации, в кругу сверстников. В официальных текстах, включая экзаменационные работы, необходимо придерживаться норм литературного языка»,  — сказала эксперт. Она подчеркнула, что знание литературной нормы и способность переключаться между различными стилями речи — важные критерии речевой культуры .

Ранее заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская отметила, что в ЕГЭ нельзя использовать также слово «кринж» и его производные. По словам эксперта, впервые это слово зафиксировали в 2017 году и с тех пор стало очень популярным, особенно у молодежи.

