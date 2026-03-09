Пол Беттани прокомментировал слухи о кастинге на роль Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»

Пол Беттани рассказал, что ему не звонили по поводу роли лорда Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру». «Я ничего не слышал об этом. Я большой поклонник франшизы и HBO, но со мной никто не связывался по этому поводу», — сказал актер.
О том, что Пол Беттани — главный кандидат на роль злого волшебника, ранее сообщил инсайдер DanielRPK. Официального подтверждения этой информации от HBO и Warner Bros. не было.
Беттани известен в первую очередь по роли Вижна в киновселенной Marvel: он появлялся в нескольких фильмах и в сериале «ВандаВижен». Актер также снимался в «Играх разума», «Догвилле» и «Коде да Винчи».
Съемки первого сезона сериала идут в Великобритании с лета 2025 года. До сих пор неизвестно, кто сыграет главного антагониста шоу. Роль Волан-де-Морта пророчили Киллиану Мерфи, но тот опроверг слухи. Были также мнения, что злого волшебника может сыграть Тильда Суинтон.
Сериал по «Гарри Поттеру» выйдет на экраны в 2027 году. Шоу будет состоять из восьми серий. Уже известно, что в сериале покажут гораздо больше, чем было в книгах или фильмах: например, зрители увидят больше домашней жизни Драко Малфоя — эти эпизоды помогут глубже раскрыть характер героя.