Пол Беттани прокомментировал слухи о кастинге на роль Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»

Пол Беттани рассказал, что ему не звонили по поводу роли лорда Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру». «Я ничего не слышал об этом. Я большой поклонник франшизы и HBO, но со мной никто не связывался по этому поводу», — сказал актер.