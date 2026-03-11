Джаафар Джексон в роли дяди Майкла в новом тизере байопика о поп-певце

ФАС: в России запрещена реклама в Telegram и YouTube
Филологи объяснили, зачем в русском языке нужна буква «ё»
Звезда «Гарри Поттера» Кэти Льюнг не вернулась бы в прошлое, чтобы снова сыграть роль Чжоу Чанг
Feduk, Slava Marlow и Сергей Бобунец: Пикник «Афиши» объявил первых участников фестиваля
У сериала «Третий лишний» не будет третьего сезона из‑за дорогой компьютерной графики
Universal снимет фильм о легендарной рок-группе Bon Jovi
В 50-х в Англии кто‑то расплатился за проезд 2000-летней монетой. Теперь ее передали в музей
Умер музыкант Петр Гайдуков — худрук Хора ветеранов имени Козлова, известного по клипу Shortparis
Дэвид Духовны и Лаверна Кокс снимутся в сатирической комедии «Soapbox»
В Ставрополе школьницы получили губки для уборки на 8 Марта. Это месть за подарки на 23 Февраля
«Ты взяла деньги»: Тарантино ответил актрисе «Криминального чтива», осудившей расизм в фильме
Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала
Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса
Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм
Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых
10-летний дизайнер представил коллекцию на Неделе моды в Париже
Сериал «Форсайты» продлили на третий сезон
Пикник «Афиши» отметил женский праздник тренировками со звездами
Лили Аллен надела платье с принтом из чеков за подарки, которые Дэвид Харбор дарил любовницам
Российский священник посоветовал постящимся поиграть в Genshin Impact
Юра Борисов в роли автомеханика в трейлере блокбастера «Девятая планета»
Вышел трейлер четвертого сезона хоррора «Извне»
Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
Опрос: большинство россиян поддерживают запрет англицизмов в рекламе
Триллер «Олдбой» Пак Чхан Ука возвращается в кинотеатры в 4K-реставрации
В Москве начали делать операции по пересадке рук
Новый фильм Гая Ричи, «Грязные деньги», выйдет в мае. Показываем локализованный трейлер
Rae Sremmurd выступят в Москве

Джаафар Джексон в роли дяди Майкла в новом тизере байопика о поп-певце

Фото: Lionsgate

Lionsgate Movies представила новый тизер байопика о Майкле Джексоне, главную роль в котором сыграл племянник музыканта Джаафар Джексон. Премьера состоится 24 апреля.

Фильм расскажет о жизни и творчестве поп-певца. В актерский состав картины также вошли Колман Доминго, Ниа Лонг, Майлс Теллер, Лора Хэрриер и другие.

Видео: Lionsgate Movies

«Когда я увидел его на репетиции, у меня просто дух перехватило. Есть что то божественное в том, как Джафар перевоплощается в своего покойного дядю. Его талант и воплощение образа Майкла просто на другом уровне», — так отзывался о работе Джаафара Колман Доминго, сыгравший отца артиста Джо Джексона.

Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, известный по фильмам «Великий уравнитель» и «Тренировочный день». Сценарий к ленте написал трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан.

В преддверии выхода фильма Lionsgate выпустила новый постер. На нем показана знаменитая лунная походка и значится надпись: «Ты полон уверенности. Ты силен. Ты прекрасен. Ты — величайший на все времена».

