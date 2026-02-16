Байопик о Майкле Джексоне получил новый постер

У байопика о Майкле Джексоне, в котором артиста сыграет его племянник, появился новый постер. На нем показана лунная походка музыканта. Премьера фильма запланирована на 24 апреля.
На постере значится «Ты полон уверенности. Ты силен. Ты прекрасен. Ты — величайший на все времена».
Главную роль в фильме исполнил 28-летний Джаафар Джексон — настоящий племянник Майкла, который, по словам съемочной группы, поразительно перевоплощается в своего знаменитого родственника.
Колман Доминго, играющий отца артиста Джо Джексона, поделился впечатлениями: «Когда я увидел его на репетиции, у меня просто дух перехватило. Есть что‑то божественное в том, как Джаафар перевоплощается в своего покойного дядю. Его талант и воплощение образа Майкла просто на другом уровне».
В актерский состав также вошли Ниа Лонг, Майлс Теллер, Лора Хэрриер и другие. Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, известный по фильмам «Великий уравнитель» и «Тренировочный день». Сценарий написал трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан.