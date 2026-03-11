Стивен Спилберг снова стал богатейшей знаменитостью по версии Forbes

Журнал Forbes признал американского режиссера Стивена Спилберга самым богатым знаменитым человеком в мире.



Его состояние достигло 7,1 млрд долларов. «Соучредитель студии DreamWorks и самый кассовый кинорежиссер всех времен, Спилберг по-прежнему получает прибыль с каждого билета, проданного в тематических парках Universal, благодаря таким своим блокбастерам, как „Челюсти“, „Парк Юрского периода“ и „Индиана Джонс“», — написал Forbes про Спилберга.



Второе место в списке самых богатых знаменитостей у режиссера Джорджа Лукаса (5,2 млрд долларов). Третье — у баскетболиста Майкла Джордана (4,3 млрд долларов). Четвертое — у основателя WWE Винса Макмэна (3,6 млрд долларов). Пятое — у телеведущей Опры Уинфри (3,2 млрд долларов).



79-летний Стивен Спилберг также возглавлял список самых богатых знаменитостей в 2025 году. Тогда его капитал оценивали в 5,3 млрд долларов.



Недавно режиссер получил статус «ЭГОТ». Он стал обладателем всех четырех главных американских наград: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».