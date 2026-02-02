Стивен Спилберг вошел в клуб «ЭГОТ», выиграв свою первую премию «Грэмми»

Режиссер и продюсер Стивен Спилберг достиг одного из самых престижных достижений в индустрии развлечений — статуса «ЭГОТ».
Это означает, что он стал обладателем четырех главных американских наград: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». Последним недостающим звеном для Спилберга была премия «Грэмми».
Он получил ее 1 февраля в категории «Лучший музыкальный фильм» за документальную ленту Disney+ «Музыка Джона Уильямса», где выступил продюсером. Вместе с ним награду разделила команда продюсеров во главе с Лораном Бузеро.
Теперь Спилберг присоединился к элитному кругу артистов, включающему Одри Хепберн, Элтона Джона, Дженнифер Хадсон, Виолу Дэвис и Вупи Голдберг. На счету Спилберга три премии «Оскар», 13 наград «Эмми» и премия «Тони» за продюсирование мюзикла «A Strange Loop» (2022 год).