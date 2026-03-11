Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года

Михайловский театр в Петербурге закроется на реконструкцию до старта сезона 2027/2028 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
Работы в театре начнутся в ближайшее время. По словам Беглова, уже «заказано соответствующе сценическое оборудование, планшет сцены».
«На какое‑то время придется пережить закрытие театра, но, я думаю, мы с этим моментом справимся: жесткий график, жесткое планирование соответствующих работ, чтобы театр к открытию сезона 2027 года был готов», — отметил он.
Ранее стало известно, что художественным руководителем Михайловского театра станет оперный певец Ильдар Абдразаков. Он заявил, что, когда театр закроется на реконструкцию, команада продолжит работать.
«Мы найдем другой театр или другое здание, где мы могли бы проводить наши выступления, и я уверен, что у нас все будет хорошо», — подчеркнул он.
До этого Абдразаков говорил, что хотел бы, чтобы труппа Михайловского сотрудничала с труппой Севастопольского театра оперы и балета, который он возглавляет в качестве худрука с 2024 года.