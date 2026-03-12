«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу

В преддверии церемонии «Оскар» «Афиша» и «2ГИС» выпустили маршруты кинопрогулок по главным городам российской киноиндустрии — Москве и Петербургу. В каждую из них вошли по 10 знаковых мест, связанных с прошлым кино и его настоящим. Маршруты удобно смотреть в мобильном приложении «2ГИС» ― вот ссылка на московскую прогулку, а вот на петербургскую.
В маршрут по столице включили:
- Дом музыки, открывшийся в 2002 году как первый в России многофункциональный центр исполнительских искусств. 23 марта в нем состоится симфонический концерт с саундтреками из известных голливудских фильмов.
- Один из старейших кинотеатров мира ― «Художественный», в котором первые киносеансы прошли еще в 1909 году. Через три года после его открытия перестройкой здания занимался известный архитектор русского модерна Федор Шехтель.
- Театр Российской Армии, интерьеры которого появились в комедии «Карнавальная ночь» с юной Людмилой Гурченко.
- Киностудия Горького, где снимали «Семнадцать мгновений весны», «Морозко», «Гостью из будущего» и другие фильмы, ставшие классикой.
- Кинотеатр «Иллюзион» в сталинской высотке на Котельнической набережной. Благодаря статусу «ретроспективного просмотра» в нем показывали фильмы, недоступные в других кинотеатрах.
- Кинопарк Москино ― самый большой в мире парк натурных съемок. К 2030 году здесь планируют снимать до 80% отечественного кино.
- Кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате ― главная премьерная площадка России, где проходит ММКФ и другие крупные фестивали.
- Мультимедийный центр «Союзмультпарк» на ВДНХ, где оживают герои советских и современных мультфильмов.
- Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла ― одна из главных московских площадок, на которой звучат саундтреки из знаменитых фильмов. 9 апреля 2026 года там исполнят на органе композиции из «Гарри Поттера», «Пиратов карибского моря» и «Интерстеллара».
- КЦ ЗИЛ, где снимали интерьеры НУИНУ и празднование Нового года в киносказке «Чародеи».
Среди петербургских локаций:
- Кинотеатр «Аврора» ― здесь в эпоху немого кино музыкальным сопровождением фильмов занимался сам Дмитрий Шостакович.
- Мраморный дворец, в котором снимали фильм «Серебряные коньки» и сериал «Фандорин: Азазель». А еще в нем находится полицейский участок из «Майора Грома».
- Анненкирхе ― лютеранская церковь XVIII века, которую в 1939 году перестроили в кинотеатр «Спартак».
- Дом кино, где в 1917-м открылся кинотеатр, а в следующем году показали первый советский художественный фильм «Уплотнение» по сценарию Луначарского.
- Музей-усадьба Державина. В нем часто исполняют саундтреки из известных фильмов. Очередной концерт пройдет 21 марта.
- «Севкабель Порт» ― там проходит выставка «Виктор Цой. Легенда», на которой кино выступает связующей нитью экспозиции. К примеру, в телефонных будках можно послушать голос Цоя из фильма «Игла».
- Киностудия «Ленфильм» ― ее стоит посетить ради экскурсии по залам с реквизитом и наградами, а также иммерсивной выставки о Великой Отечественной войне.
- Михайловский замок, который появляется в фильмах «Бедный, бедный Павел» и «Серебряные коньки».
- Теплоход Rock Hit Neva ― плавучий рок-клуб в 100 метрах от бывшей квартиры Алексея Балабанова. В марте там будут исполнять хиты из фильма «Брат».
- Дом Архитектора ― еще один памятник архитектуры, в котором можно услышать оскароносные саундтреки.
Все эти места открыты для посещения ― купить билеты на мероприятия как для московских, так и петербургских локаций можно на «Афише». Подписчики «СберПрайм» получат кешбэк 15%, а при покупке билетов в кинотеатры «Каро» ― 20%.
98-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в воскресенье, 15 марта. Лидером по числу номинаций стал хоррор Райана Куглера «Грешники» с Майклом Б.Джорданом — фильм получил рекордные 16 номинаций. На втором месте — картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо, представленная в 13 категориях.