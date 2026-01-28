8 хайповых и негромких номинантов на «Оскар-2026», про которые мы еще не рассказывали

Прежде чем посвятить себе режиссуре Клебер Мендонса Филью («Бакурау») работал кинокритиком и программным директором на кинофестивалях — и это чувствуется, прежде всего благодаря тому, как прихотливо с точки зрения нарратива устроен «Секретный агент». Без всяких преамбул, совсем как в жизни, мы оказываемся внутри мутной интриги, которая за 2 часа 40 минут хоть и становится яснее, но все равно оставляет после себя массу вопросов. Но не в ключевых образах, будь-то двухмордая кошка (которая олицетворят беглецов от режима, вынужденных притворяться другими людьми) или же откушенная конечность (кажется символ, ковыляющей на одной ноге страны). Не секрет, что если румыны все время снимают про ужасы правления Чаушеску, то бразильцы — про военную диктатуру, которая изрядно потрепала страны Южной Америки. Только в прошлом году была драма «Я все еще здесь» Вальтера Саллеса, тоже номинировавшаяся на «Оскар» (и получившая его в категории «Лучший международный фильм»). Что касается «Секретного агента», то его шансы на статуэтку кажутся минимальными: слишком уж это сложноустроенный фильм. Такой скорее оценят кинокритики, чем киноакадемики.