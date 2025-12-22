«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Лили Коллинз вспомнила сцену из «Эмили в Париже», которая заставила ее плакать
В петербургском Доме музыки школьниц не пустили на концерт классической музыки из‑за возраста
Кейт Уинслет рассказала, что в детстве педагог советовала ей «смириться с ролями толстушек»
«Аэрофлот» разрешит посадку на самолет по биометрии во второй половине 2026 года
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург покинул пост. Его сменил разработчик «Спутника V»
Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов
В новозеландском заповеднике у бесплодной пары редчайших птиц вылупился птенец
СМИ: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов и 212 жемчужин
Минобрнауки сократит около 45 000 платных мест в вузах
Драма «Нюрнберг» с Рами Малеком и Расселлом Кроу выйдет в «цифре» 23 декабря
Россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год
«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца
В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро
Китай впервые поставил сыр в Россию
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы — Madk1d: «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года
Ларс Айдингер сыграет злодея Брейниака в новом «Супермене»
Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»
Состояние Илона Маска превысило 700 млрд долларов
Умерла автор первого перевода «Хоббита» Толкина на русский язык Наталия Рахманова
В Полярных Зорях в Мурманской области день сегодня продлится 18 минут
Ученые: произнесение ругательств во время тренировки улучшает результаты

«Кей-поп-охотницы на демонов» провели полгода в топ-10 Billboard — второй раз в истории саундтреков

Иллюстрация: Netflix

Песни из анимационного фильма Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» стали вторым в истории саундтреком, который провел полгода подряд в первой десятке чарта Billboard 200, сообщает Pop Base.

До этого таким результатом могла похвастаться только картина Брэдли Купера «Звезда родилась». Главные роли в ней исполнил сам Купер, Леди Гага и Сэм Эллиотт. Мюзикл был номинирован на восемь премий «Оскар» и одержал победу в категории «Лучшая песня».

В центре сюжета «Кей-поп-охотниц на демонов» — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.

В августе самая известная песня картины — «Golden» — возглавила чарт Billboard Hot 100 и стала девятой кей-поп-композицией, сделавшей это, и первой, исполненной женщинами.

В сентябре «Golden» побила рекорд по продолжительности нахождения на первом месте глобального чарта Spotify. Композиция продержалась на вершине 72 дня подряд и обошла «Seven» Чонгука, участника бойз-бенда BTS (71 день подряд).

