Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей

Фото: Daria Gordova/Unsplash

Почти половина россиянок тратят на подготовку к одному свиданию более 10 000 рублей. При этом большинство мужчин считают, что такие сборы обходятся заметно дешевле. Об этом говорится в совместном исследовании CDEK.Shopping и дейтинг-сервиса Twinby. Результаты опроса есть у «Афиши Daily».

34% респонденток сказали, что закладывают на подготовку к свиданию 5000–10 000 рублей, 29% — 10 000–30 000, 11% — 30 000–50 000. Еще 5% тратят на один вечер больше 50 000 рублей. В сумму до 5000 укладывается только 21% женщин.

Мужчины оценивают эти расходы иначе. 41% опрошенных считает, что подготовка к свиданию стоит до 3000 рублей, 29% — от 3000 до 5000. Лишь 9% мужчин допускают, что бюджет может составлять 10 000–30 000 рублей. 75% женщин считают, что мужчины недооценивают их траты на подготовку к свиданию. 

Самые популярные статьи расходов перед свиданием — новая одежда, на которую тратятся 56% женщин, косметика (48%), маникюр и бьюти-услуги (41%). Еще 37% покупают парфюмерию, 34% — обувь, 31% — украшения, 29% — сумки и аксессуары, а 26% делают укладку в салоне.

Специально ничего не покупают к свиданию только 14% респонденток. При этом 17% делают такие покупки постоянно, 36% — периодически, еще 28% — несколько раз.

Главной причиной дополнительных трат 37% женщин назвали желание чувствовать себя увереннее. Еще 29% хотят произвести впечатление, а 15% — создать особенное настроение перед встречей. Более дорогую косметику для важного свидания использует 41% респонденток, а 27% делают это постоянно.

Если считать все траты на свидания за год, включая одежду, косметику и услуги, 33% женщин расходуют на это 10 000–50 000 рублей. Еще 21% тратит 50 000–100 000, а 12% — больше 100 000 рублей в год. До 10 000 укладываются 18%, еще 16% не ведут подсчетов.

«Подготовка к свиданию для многих женщин — это не столько про покупки, сколько про психологический настрой. Новое платье, укладка, особенный аромат помогают переключиться в режим „я иду на важную встречу“. И часто самоощущение в процессе подготовки играет даже большую роль, чем итоговый образ. Этим объясняется и разрыв в оценке расходов. Мужчины считают прямые траты: платье, косметика. Женщины включают в образ гораздо больше: маникюр, уход, аксессуары, детали, создающие целостность. Подготовка работает как ритуал: снижает волнение, дает уверенность и настраивает на знакомство», — отметила главный психолог Twinby Лариса Каравайцева.

Недавно Twinby запустил функцию поиска подруг. Теперь пользовательницы могут обозначать цель общения с помощью статуса «В поисках бести» и участвовать в онлайн-девичниках для более удобного знакомства.

