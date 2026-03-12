Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»

На ютуб-канале 20th Century Studios появился новый трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2». В зарубежном прокате картина появится 1 мая 2026 года.
Действие сиквела развернется спустя 20 лет после событий оригинала. К своим ролям вернутся звезды оригинального состава: Мерил Стрип («Мамма Миа!»), Энн Хэтэуэй («Как стать принцессой»), Эмили Блант («Крушитель»), Стэнли Туччи («Милые кости») и Трейси Томс («Богема»).
В режиссерском кресле вновь Дэвид Фрэнкел, а за сценарий отвечает Элин Брош МакКенна, также работавшая над первой частью.
По сюжету Миранда Пристли, которая готовится выйти на пенсию, сталкивается с упадком печатного глянца и начинает бороться за выживание журнала Runway. Она хочет заполучить крупный рекламный контракт с люксовым холдингом, в котором ключевую роль теперь играет ее экс-ассистентка Эмили. Бывшая помощница не горит желанием идти навстречу своей некогда деспотичной начальнице.
Первый тизер «Дьявол носит Prada-2» стал самым просматриваемым трейлером в 2025 году. За первые 24 часа он набрал 181,5 млн просмотров. Следующий ролик ― полноценный трейлер сиквела ― стал еще более популярным. Его за сутки посмотрели 222 млн раз ― это рекорд для студии 20th Century Studios.