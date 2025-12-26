Трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым популярным в 2025 году

Банк России представил новую банкноту 1000 рублей с символами Приволжья
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга
Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой
На Воробьевых горах в Москве открыли Большой лыжный трамплин
Авторов сатирического шоу о депутате Наливкине приговорили к условным срокам
Более 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли свои оффлайн-магазины
Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
«Рубрик» в партнерстве со студией Mundfish выпустил конструктор по мотивам игры Atomic Heart
Французская электронная музыка вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
Зумеры путешествуют с животными чаще, чем представители старших поколений
В Московском регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Снег не растает до следующего года
ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее ничегонеделание
Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году
МТС предложили поздравить близких новогодними ИИ-открытками — в стиле аниме или видеоигр
«Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио
Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ
На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»
Полиция Нью-Йорка предложила 10 тысяч долларов за помощь в поимке Гринча
Сергей Безруков требует 500 тыс. рублей компенсации за продажу масок с его лицом
Иван Ургант возвращается. Он завел ютуб-канал «Живой Ургант»
В «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на услуги такси
Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball 1,82 миллиарда долларов
Netflix показал новый трейлер четвертого сезона «Бриджертонов». Премьера — 29 января
Пи Дидди указал в апелляции на приговор, что его нужно освободить немедленно
Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон в дебютном тизере фильма «Apex»
В Москве 31 декабря состоится новогодний забег

Трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым популярным в 2025 году

Фото: 20th Century Studios

Дебютный трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым просматриваемым в 2025 году. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитической компании WaveMetrix.

Ролик продолжения комедии с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй собрал за первые 24 часа 181,5 млн просмотров. Это сделало его самым просматриваемым комедийным трейлером за 15 лет наблюдений WaveMetrix. 

Около трети всех просмотров пришлись на личные соцсети Хэтэуэй. Популярности видео прибавило и то, что релиз совпал с 43-летием актрисы. 

Второе и третье места заняли трейлеры игровых ремейков Disney ― «Моаны» (161,1 млн просмотров) и «Лило и Стича» (149,4 млн). 

Лишь один трейлер из рейтинга не относится к сиквелу, ремейку или уже существующей франшизе. Речь о «Майкле» ― байопике о Майкле Джексоне, чей ролик занял восьмое место. 

Топ-10 трейлеров кинотеатральных проектов: 

  1. «Дьявол носит Prada-2» — 181,5 млн просмотров за 24 часа
  2. «Моана» (2026) — 161,2 млн
  3. «Лило и Стич» (2025) — 149,4 млн
  4. «Фантастическая четверка: Первые шаги» — 144,1 млн
  5. «История игрушек-5» — 133,6 млн
  6. «Аватар: Пламя и пепел» — 127,6 млн
  7. «Зверополис-2» — 125,6 млн
  8. «Одиссея» — 121,4 млн
  9. «Майкл» — 113,9 млн
  10. «Злая. Часть 2» — 113 млн

Среди стриминговых проектов безоговорочным лидером стал финальный сезон хита Netflix «Очень странные дела». Его ролик с объявлением даты, тизер и первый полноценный трейлер заняли три из четырех верхних строчек рейтинга и в сумме набрали 490 млн просмотров.

Топ-10 трейлеров стриминговых проектов:

  1. «Очень странные дела», 5 сезон (объявление даты, Netflix) — 171,2 млн
  2. «Очень странные дела», 5 сезон (тизер, Netflix) — 164 млн
  3. «Игра в кальмара», 3 сезон (первый трейлер, Netflix) — 156,5 млн
  4. «Очень странные дела», 5 сезон (первый трейлер, Netflix) — 154,9 млн
  5. «Уэнсдей», 2 сезон (тизер, Netflix) — 119,5 млн
  6. «Наша вина» (тизер, Prime Video) — 115 млн
  7. «Удивительный мир Гамбола», 1 сезон (тизер, Hulu) — 111,3 млн
  8. «Игра в кальмара», 3 сезон (тизер, Netflix) — 109,9 млн
  9. «One Piece», 2 сезон (первый взгляд, Netflix) — 94,9 млн
  10. «Тейлор Свифт: The Eras Tour» (первый трейлер, Disney+) — 82,1 млн

В целом просмотры топ-10 кинотеатральных трейлеров снизились на 8% по сравнению с 2024-м, а «Дьявол носит Prada-2» не приблизился к рекорду прошлого года: тогда трейлер «Дэдпула и Росомахи», показанный во время Супербоула, набрал 262 млн просмотров за первые сутки.

Расскажите друзьям