В Госдуме предложили поставить в городах таксофоны с интернетом

Решить проблему с отключением связи в крупных городах России может возвращение таксофонов. Так считает член думского комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко.
«Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности», ― цитирует его слова ТАСС.
По словам депутата, в приграничных регионах России уже давно ограничивают связь, но в Москве такие меры воспринимаются «сложнее, поскольку многие административные центры находятся именно здесь».
С 3 марта москвичи жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Он не работает в центральных районах и на некоторых станциях метро. Не функционируют также публичные сети Wi-Fi на улицах. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснял ограничения заботой о безопасности граждан. По информации источника РБК на рынке информбезопасности, Минцифры тестирует способ блокировки сайтов, которые не входят в белый список.
На фоне проблем со связью в приложениях такси появилась опция связи с диспетчером по телефону, в некоторых магазинах теперь принимают только наличные. Еще в Москве вырос спрос на бумажные карты, пейджеры, рации и стационарные телефоны. При этом пейджинговой инфраструктуры в городе нет уже несколько лет, поэтому, по мнению экспертов, пейджеры скупают в панике ― как гречку или туалетную бумагу.