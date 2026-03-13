В Госдуме предложили поставить в городах таксофоны с интернетом

На фоне проблем со связью в приложениях такси появилась опция связи с диспетчером по телефону, в некоторых магазинах теперь принимают только наличные. Еще в Москве вырос спрос на бумажные карты, пейджеры, рации и стационарные телефоны. При этом пейджинговой инфраструктуры в городе нет уже несколько лет, поэтому, по мнению экспертов, пейджеры скупают в панике ― как гречку или туалетную бумагу.