В Норвегии лучшему игроку матча подарили 100 огурцов

Футболист норвежского клуба «Брюне» Кристиан Холанд получил в качестве награды от команды две коробки огурцов. Об этом говорится в соцсетях команды.
Холанд признан лучшим игроком «Брюне» в матче против «Русенборга» ― в 1/8 финала Кубка Норвегии. Игра завершилась победой «Брюне» со счетом 4:2.
Судя по фото, Холанд не был разочарован таким подарком, а, напротив, весьма воодушевлен. Его команда «Брюне» подчеркивает свою фермерскую историю и зачастую делает соответствующие подарки игрокам.
Раньше, к примеру, клуб дарил спортсменам 500 килограммов моркови, 100 яиц и даже живого ягненка. Игроки же иногда кидают болельщикам не свои футболки, а, например, цветную капусту.
