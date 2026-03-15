В Роскачестве заявили о праве уволить сотрудника за токсичность

Работодатель может уволить сотрудника за токсичность, которая мешает слаженной работе коллектива. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
Эксперт подчеркнула, что в российском трудовом законодательстве нет такого основания для увольнения, как «токсичность». Однако это не значиь, что компания должна терпеть сотрудника, который разрушает атмосферу в коллективе.
«На практике токсичность почти всегда проявляется через конкретные действия, которые уже могут квалифицироваться как дисциплинарные нарушения. Это могут быть оскорбления коллег, систематическое игнорирование распоряжений руководителя, нарушение правил внутреннего трудового распорядка, публичное подрывание авторитета руководства или создание конфликтных ситуаций внутри команды», — сказала Ганькина.
Представитель Роскачества отметила, что в этих случаях работодателю важно юридически зафиксировать нарушения. Это могут быть служебная записка, акт, жалобы коллег или иные внутренние документы.
«После этого работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание. Если нарушения повторяются, появляется законное основание для увольнения за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей», — заключила Евгения.
