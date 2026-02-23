Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют

Обновлено сегодня в 11:43

В телеграм-канале «Додо Пиццы» появился официальный комментарий на ситуацию с Додобоней. Компания пообещала взять на содержание пса после скандала.

«Еще вчера мы обзвонили приюты и зоогостиницы города. Несколько приютов уже откликнулись, сейчас ведут поиски и поимки собаки. В какой бы приют она ни попала, мы возьмем ее содержание на себя: обследования и лечение до пристройства», — пообещали в компании.

Представители сети попросили не травить их сотрудницу. Там добавили, что все равно уволят курьера, но по другим причинам.

«Еще до ситуации с собакой планировалось прекращение отношений с курьером. Мы не считаем, что забота о животных — повод для расставания. Но и публично обсуждать детали, которые касаются конкретного человека, не будем», — отметили в «Додо Пицце».