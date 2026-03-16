Фигурным катанием в России в 2025 году занималось более 260 тысяч человек

Фигурным катанием на коньках в России в 2025 году занималось более 260 тысяч человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Министерство спорта России.



По данным отчета по годовой форме федерального статистического наблюдения, по состоянию на 31 декабря 2025 года число занимающихся фигурным катанием составило 264 913 человек. Футбол остается самым популярным видом спорта в России, говорится в отчете Минспорта. Число играющих в футбол — 3 546 785 человек. Следующим по популярности идет плавание (3 160 899 человек), третье место у волейбола (2 599 504).



Наименее популярным видом спорта стал бобслей. В 2025 году им занимались 604 человека.



Недавно Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх. Фигуристка Аделия Петросян допустила ошибку во время исполнения произвольной программы. Девушка недокрутила тулуп в четыре оборота и упала, после чего заняла на Олимпийских играх только 6-е место.