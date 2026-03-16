В РУДН появится магистратура от Wildberries

Глава RWB (Объединенной компании Wildberries & Russ) Татьяна Ким и ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Олег Ястребов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в соцсетях Ким.



Согласно договору, в РУДН появится магистратура RWB. «Это будет полноценная двухлетняя программа для тех, кто хочет управлять бизнесом на маркетплейсах профессионально. Это правильный подход, так как современное образование должно строиться на взаимодействии бизнеса и науки и давать не просто знания, а инструменты для роста», — рассказала предпринимательница.



По ее словам, обучение в магистратуре будет полезно и тем, кто уже владеет бизнесом, и тем, кто хочет вырастить свою команду с нуля. Обучение начнется в сентябре. Занятия будут проходить полностью онлайн. Подать документы на поступление можно будет с 20 июня до 13 августа.



Недавно стало известно, что «Вкусвилл» запустит магистратуру по разработке полезных продуктов совместно с Росбиотехом. Прием документов начнется 20 июня.



