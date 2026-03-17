Стартовали съемки второго сезона «Гипнозиса» с Даниилом Страховым и Кириллом Кяро

Оkko и компания «Место силы» приступили к съемкам второго сезона мистического детектива «Гипнозис». К главным ролям вернутся Даниил Страхов, Кирилл Кяро и Ростислав Бершауэр. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
По сюжету герои встречаются через несколько месяцев после событий первого сезона. Они спасают загадочного мальчика Егора, который предсказывает катастрофу, и пытаются ее предотвратить. В новых сериях героям предстоит столкнуться с убийствами, таинственными исчезновениями и врагами из прошлого.
Над продолжением работает почти та же команда, что и над первым сезоном. Режиссером снова выступает Тимофей Жалнин, оператором-постановщиком — Александр Мартынов, а за визуальный мир проекта отвечает художник-постановщик Мухтар Мурзакеев. Продюсерами сезона стали Александр Сысоев, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.
Кирилл Кяро рассказал, что после событий первого сезона его герой сильно изменился: стал тревожнее, больше думает о своем даре и о том, не вмешивается ли он в божественный замысел. Ростислав Бершауэр добавил, что его персонаж во втором сезоне будет действовать активнее и зрителей ждет несколько неожиданных сюжетных поворотов.
Во втором сезоне также снимутся Антон Артемьев, Виктория Воробьева, Евгений Коряковский, Николай Козак, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Анастасия Куимова, Николай Клямчук, Вера Сапунова, Анна Ливанова, Алексей Фатеев, Дмитрий Быковский, Александр Никулин, Артем Семакин, Валентина Лукащук, Марина Клещева, Наталия Батрак, Мариэтта Волкова, Елена Морозова и Лидия Копина.
Первый эпизод «Гипнозиса» показали в конкурсной программе фестиваля Original+, где сериал получил награду за оригинальный сценарий. Первый сезон проекта вошел в десятку самых популярных сериалов Okko в 2025 году. «Кино-театр.ру» включил «Гипнозис» в список лучших сериалов года по версии критиков, а премия «Большая Цифра» отметила его в категории фэнтези среди оригинальных сериалов собственного производства.