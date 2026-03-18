Басту в байопике о рэпере сыграет Слава Копейкин

Главную роль в фильме «Баста. Начало игры» получил Слава Копейкин. Об этом рассказал сам Василий Вакуленко (настоящее имя Басты) в своих соцсетях. Рэпер добавил, что съемки картины начнутся уже скоро.
Режиссером ленты станет Стас Иванов («ЮЗЗЗ»). Он также напишет сценарий. Роль Юли, девушки Басты, получила Ксения Трейстер («Плевако»), Богдана Титомира — Даниил Воробьев («Черная весна»), отца Басты — Александр Яценко («Юг»), Брабуса — Антон Кузнецов («Этерна»).
Баста тоже снимется в байопике и сыграет самого себя. Премьера ожидается в 2026 году.
Баста начал свою карьеру в конце 1990-х, став участником ростовской группы «Каста», но вскоре пошел своим путем. В 2006 году выпустил дебютный альбом «Баста 1», который стал прорывом.
Помимо музыки, он основал лейбл Gazgolder и запустил одноименное мультимедийное объединение с клубом и студией. Сегодня Баста считается одним из главных представителей русской хип-хоп-сцены.