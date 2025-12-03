В США пьяный енот устроил погром в магазине и уснул рядом с туалетом
Спрос на IT-специалистов, врачей и педагогов сохранится в России до 2030 года
Новая капсула «ГЭС-2» и Limé переосмысливает рабочую одежду
Посмотрите трейлер пятого сезона сериала «Эмили в Париже»
Expedition 33 и Hades II: Rolling Stone назвал игры года
Женщины в Евросоюзе зарабатывают на 23% меньше мужчин
Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox
Блогера Алекса Лесли ограничили в родительских правах
YouTube запустил функцию «Итоги года» («Recap»)
Поклонники Radiohead устроили караоке-вечеринку в Копенгагене после отмены концертов
Анджелина Джоли сыграет женщину-гангстера в триллере «Санни»
На станции «Комсомольская» появятся стеклянные навесы, повторяющие архитектуру вокзала
В новогоднюю ночь россияне увидят редкое астрономическое явление
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя днем. Он действовал с 1972 года
Почти 500 мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Дагестане
Хоррор «Храм из костей» с Рэйфом Файнсом обзавелся новым трейлером
56% россиян отметили кратный прирост фейков в интернете за последний год
У каждого третьего молодого россиянина нет времени на отношения из‑за работы
Женский ведьминский культ в подвале магазина в трейлере фильма «Запретные плоды»
История хип-хоп-дуэта Silibil N’ Brains в трейлере режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
Эмили Бейдер и Том Блит едут в отпуск в трейлере ромкома «Отпуск на двоих»
LEGO анонсировала набор по мотивам сериала «Очень странные дела»
«Иллюзия обмана-3» выйдет в «цифре» 16 декабря
«Кион Строки» назвали самые популярные в 2025 году книги в России
Между Астаной и Омском начнет ходить поезд
Кота Федоса из Москвы, который пропал в поезде 6 дней назад, нашли на Дальнем Востоке
Пятый сезон «Очень странных дел» стал самым успешным стартом в истории англоязычных релизов Netflix
Во Франции воры похитили 450 килограмм улиток с фермы

Баста сыграет самого себя в байопике от Стаса Иванова

Фото: Gazgolder

Рэпер Баста сыграет самого себя в байопике «Баста. Начало игры», режиссером которого станет Стас Иванов («ЮЗЗЗ»). Он также напишет сценарий, сообщают «Новости кинопроизводства».

Кто исполнит роль молодого рэпера, пока неизвестно. Юлю, девушку Басты, сыграет Ксения Трейстер («Плевако»), Богдана Титомира — Даниил Воробьев («Черная весна»), отца Басты — Александр Яценко («Юг»), Брабуса — Антон Кузнецов («Этерна»).

Сюжет не раскрывается. Съемки ленты стартуют в феврале. Премьера ожидается в 2026 году.

Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) начал свою карьеру в конце 1990-х, став участником ростовской группы «Каста», но вскоре пошел своим путем. В 2006 году выпустил дебютный альбом «Баста 1», который стал прорывом.

Помимо музыки, он основал лейбл Gazgolder и запустил одноименное мультимедийное объединение с клубом и студией. Сегодня Баста считается одним из главных представителей русской хип-хоп-сцены.

Расскажите друзьям