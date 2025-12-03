Баста сыграет самого себя в байопике от Стаса Иванова

Рэпер Баста сыграет самого себя в байопике «Баста. Начало игры», режиссером которого станет Стас Иванов («ЮЗЗЗ»). Он также напишет сценарий, сообщают «Новости кинопроизводства».
Кто исполнит роль молодого рэпера, пока неизвестно. Юлю, девушку Басты, сыграет Ксения Трейстер («Плевако»), Богдана Титомира — Даниил Воробьев («Черная весна»), отца Басты — Александр Яценко («Юг»), Брабуса — Антон Кузнецов («Этерна»).
Сюжет не раскрывается. Съемки ленты стартуют в феврале. Премьера ожидается в 2026 году.
Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) начал свою карьеру в конце 1990-х, став участником ростовской группы «Каста», но вскоре пошел своим путем. В 2006 году выпустил дебютный альбом «Баста 1», который стал прорывом.
Помимо музыки, он основал лейбл Gazgolder и запустил одноименное мультимедийное объединение с клубом и студией. Сегодня Баста считается одним из главных представителей русской хип-хоп-сцены.