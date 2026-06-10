В Казани умер Исус Христос, попадавший в сводки криминальных новостей

По данным «Известий», Христос неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 1994 и 1996 годах — за грабеж, в 1999-м — за разбой, а в 2007-м — за кражу. Кроме того, мужчина состоял на профилактическом учете у врача нарколога, сообщал источник издания.