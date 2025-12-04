В Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию иностранцев в квартире

Суд в Казани приговорил 45-летнего местного жителя по имени Исус Петрович Христос к двум годам лишения свободы условно за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообщает «Коммерсант Волга-Урал» со ссылкой на пресс-службу суда.
Христосу также назначили 2,5 года испытательного срока. Мужчина полностью признал вину и раскаялся.
По данным следствия, с 2022 по 2023 год Христос помог 45 иностранцам встать на учет, прописав их в свою квартиру площадью 31,9 «квадрата». Фактически они все проживали в другом месте.
В августе по этому обвинению Христоса оштрафовали на 13 тыс. рублей. На заседании он сказал, что живет на пенсию по инвалидности, которой ему не хватает. Мотивом для преступления стали именно финансовые трудности ― с каждого нелегала он получал за услугу около 2000 рублей.
В ноябре казанец вновь попался на фиктивной регистрации иностранцев. По версии обвинения, с 25 июля по 10 сентября он прописал в своей квартире четырех граждан Узбекистана и Туркменистана.
Сперва мужчина признал вину лишь частично. Он заявил, что иностранцы сами не захотели у него жить, хотя он готов был предоставить им жилье.
По данным «Известий», Христос неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 1994 и 1996 годах — за грабеж, в 1999-м — за разбой, а в 2007-м — за кражу. Кроме того, мужчина состоял на профилактическом учете у врача нарколога, сообщил источник издания.