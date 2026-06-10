Roblox разблокировали в России

Roblox ― платформа для совместного творчества, основанная в 2004 году Дэвидом Базуки и Эриком Касселем (доступна пользователям с 2006 года). Со временем она эволюционировала в метавселенную, где пользователи потребляют и создают контент, формируя экономику и социальные связи. Суть платформы заключается в демократизации геймдева ― любой пользователь может создать собственную игру и поделиться ею с друзьями, не имея глубоких навыков геймдева.